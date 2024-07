Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi assassinado, nessa quinta-feira (11/6), em Jacutinga, distrito de Guanhães, no Vale do Rio Doce. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi morto em uma emboscada envolvendo um homem que tinha acabado de sair do presídio.





Segundo o B.O., a vítima estava a trabalho quando apareceu a corrida do presídio de Guanhães para Governador Valadares. O motorista aceitou a corrida e foi buscar o passageiro, de 30 anos.









Durante o trajeto, no Km 301 da BR-259, na zona rural de Jacutinga, o veículo foi interceptado por criminosos que dispararam várias vezes. O motorista de aplicativo morreu no local e o ex-presidiário foi levado para o Hospital Municipal de Guanhães, onde passou por exames e não corre risco de morrer.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, duas motos, com quatro pessoas ao todo, participaram da ação que matou o motorista de aplicativo. Após o crime, eles fugiram e não foram localizados.





O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.