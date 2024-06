Adolescente era um dos ocupantes do carro que bateu de frente com caminhão

Um adolescente, de 17 anos, morreu e o irmão, de 20, ficou ferido em uma batida frontal entre carro e caminhão nessa quarta-feira (26/6), na MGC-120, em Guanhães, no Vale do Rio Doce.







Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu na altura do km 299 da rodovia estadual.





O motorista do caminhão contou para os militares que seguia na pista quando foi atingido de frente pelo carro que seguia no sentido contrário.

Com o impacto, o passageiro do carro morreu no local do acidente. O motorista do veículo, irmão da vítima fatal, foi socorrido para o hospital de Guanhães. O estado de saúde dele não foi divulgado.





A rodovia foi sinalizada e a perícia acionada. Após os trabalhos de praxe, o local do acidente foi liberado. O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e os veículos foram removidos da pista.