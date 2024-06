Trabalhador estacionou o caminhão na frente do açougue e estava abrindo as portas, quando o militar chegou ao local

Um sargento da Polícia Militar (PM) à paisana, de 34 anos, atirou em um funcionário de frigorífico, também de 34, na manhã desta quarta-feira (26/6) em Juiz de Fora, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Conforme a PM no município, o policial efetuou disparos de arma de fogo após uma briga de trânsito na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha.

O funcionário estacionou o caminhão na frente do açougue e estava abrindo as portas, quando o militar chegou ao local e também parou o veículo que conduzia. A partir daí, teve início uma discussão entre eles.

O major Jean Michel Costa do Amaral, subcomandante do 2º Batalhão da 4ª Região de Polícia Militar, declarou em vídeo divulgado à imprensa que o militar de folga “teve sua integridade física ameaçada”, quando o funcionário do frigorífico tentou agredi-lo.

“O policial militar utilizou da sua arma de fogo particular para se defender. Destaca-se aí a condição de um policial militar que teve a oportunidade e a perícia para poder se defender de um cidadão que estava de posse de uma faca de açougueiro”, disse o major.

Posteriormente, a assessoria da PM na cidade informou que o funcionário baleado possui antecedentes por tráfico de drogas e lesão corporal, mas não deu outros detalhes sobre a discussão. Ele foi encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) e não corre risco de morte. O policial permaneceu no local até a chegada da viatura e foi conduzido à delegacia.