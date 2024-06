Um homem de 48 anos ficou em estado grave ao se envolver em um acidente com quatro veículos nessa quarta-feira (26/6), na BR-494, entre Divinópolis e Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas. Outras quatro pessoas sofreram ferimentos leves, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A batida envolveu três carros e um caminhão em frente a um depósito de carvão em Divinópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o motorista do Escort perdeu o controle da direção e bateu na lateral de uma caminhonete, em seguida em um Ford KA e, por fim, de frente com um caminhão.



O motorista do Escort ficou preso às ferragens. Ele estava consciente, contudo, conforme o Samu, sofreu politrauma grave e múltiplas fraturas. O desencarceramento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros. Em seguida, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) o levou para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), em Divinópolis.



Outras vítimas

A Unidade de Suporte Básico do Samu levou para a UPA de Divinópolis um jovem de 26 anos, consciente e com queixa de dor de cabeça, e um homem de 58 anos, queixando-se de dor nas costas. No local, as equipes também atenderam duas mulheres, sem idades identificadas. O Corpo de Bombeiros as levou para atendimento hospitalar.



O trânsito funcionou até o início da tarde de hoje em meia pista, mas já foi liberado. Um auto bomba-tanque fez a lavagem da pista devido ao derramamento de combustível.