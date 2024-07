Nesta sexta-feira (12/7), Belo Horizonte foi palco de uma iniciativa cujo objetivo é aliar o amor pelos animais e a segurança comunitária. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), em parceria com os abrigos Cãomer e O Lobo Alfa, promoveu a 1ª Feira de Adoção de Pets, na sede da companhia, localizada na Avenida Barbacena, 1200, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul da capital.

O evento foi um convite para a população adotar cães e gatos resgatados, enquanto promove a conscientização sobre os riscos das ligações elétricas clandestinas, popularmente conhecidas como “gatos”.





“Gatos” de energia

A iniciativa foi além da adoção de animais. Ela é parte de uma campanha da Cemig contra os “gatos” de energia, que representam não só prejuízos financeiros, mas também riscos à segurança das pessoas. “Existem muitos gatos para serem adotados em abrigos de animais. Ao mesmo tempo, existem muitos “gatos” de energia para serem combatidos”, diz a diretora de Comunicação Empresarial e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira.





De janeiro a maio deste ano, a Cemig realizou mais de 146 mil inspeções em toda a área de concessão da companhia, que abrange 774 municípios. Estes serviços identificaram mais de 59 mil irregularidades. Somente na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), foram inspecionadas mais de 80 mil unidades consumidoras durante o período, sendo que, cerca de 41 mil apresentaram irregularidades.





Quando confirmadas as irregularidades, os responsáveis devem ressarcir a companhia em relação ao montante de energia consumida que não havia sido faturada, além de arcar com custos administrativos.

Cristina enfatiza, portanto, a importância desta ação conjunta. “Para adotar um gato de verdade, visite a feira ou procure os abrigos parceiros. Para denunciar 'gatos' de energia, é só ligar 116”, reitera.





O caminho para um lar cheio de amor

Para aqueles que desejam adotar um animal de estimação, basta comparecer ao evento com documento de identidade e comprovante de residência. A adoção pode ser feita para pessoas a partir de 18 anos, e menores acompanhados por um responsável.

William da Silva de Souza é funcionário estatal da Cemig. Com um sorriso no rosto, ele conta que é a primeira feira de adoção que participa, e já decidiu adotar uma cachorrinha de três meses, ainda sem nome definido. "Ela estava toda animada quando a vi. Vai ser uma ótima companhia lá para casa", afirma.

Willian da Silva de Souza, funcionário da estatal, que adotou uma fêmea de 3 meses Marcos Vieira /EM/DA. Press.

Quem também saiu realizado foi Igor Henrique Mendes de Andrade, acompanhado de sua esposa, Andreia Amorim Andrade, e sua sogra. "Nós adotamos o Mingau, ele é a nossa cara", comenta. O trio perdeu recentemente um cachorrinho e estava em busca de outro. "Nós sentimos muito a perda e estávamos em busca de um para preencher o nosso coração e o dele, para deixá-lo confortável e tranquilo", compartilha Igor.

Fabíola Rosalina também foi à feira com seu filho Gabriel Henrique em busca de consolo. Os dois receberam nesta sexta a notícia de que a gata de estimação havia morrido em decorrência de um ataque da pitbull deles.

"Estávamos com ela há dois anos e era o apoio psicológico do meu filho, que faz tratamento de ansiedade e depressão", relata a mãe. Ela comenta que, ao receber a notícia, Gabriel teve uma crise de ansiedade e foi levado ao Centro de Referência em Saúde Mental (Cersam), onde recebeu o tratamento.

Nesse momento, Fabíola recebeu uma mensagem. "Minha tia escutou na rádio que estava acontecendo essa feira de adoção. Saímos do hospital direto para a feira", destaca. Mãe e filho saíram satisfeitos, com a gata Suki nos braços.

Durante o evento houve sorteio de brindes para os participantes e arrecadação de mantimentos para os abrigos de animais. Caixas de coleta foram disponibilizadas na sede da Cemig para que empregados e visitantes doassem itens como ração, brinquedos e sachês.

Conheça os abrigos parceiros

As ONGs Cãomer e O Lobo Alfa, parceiros da 1ª Feira de Adoção de Pets da Cemig, realizam um trabalho incansável de resgate e cuidado de animais abandonados. Para aqueles que não puderam comparecer à feira, mas ainda querem adotar um pet, basta entrar em contato direto com os lares, pelos sites projetocaomer.com.br e oloboalfa.com.br.

O Projeto Cãomer foi criado em 2015 por uma moradora do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Kely Alves, que perdeu um animal atropelado e começou a pensar em quem cuidava dos animais que passavam por essas situações e não tinham ninguém para acolhê-los.

Quando seu bairro virou local de desova de animais “indesejados”, ela viu a necessidade de suprir essa deficiência, começou os resgatar os animais e, quanto mais o tempo passava, mais animais eram recolhidos e mais pessoas começaram a simpatizar pela causa e ajudar. Hoje, mais de 60 animais, entre cães e gatos, são abrigados pela ONG.

Já o projeto Lobo Alfa inspira-se no conceito antigo de amizade entre homens e lobos. A ONG funciona como uma "corrente do bem" e conta com vários voluntários, que trabalham para manter a relação de afeto entre as pessoas e os animais.

Em ambos abrigos, todos os animais são encaminhados ao médico veterinário, fazem uma bateria de exames, recebem vermífugo, remédio para pulgas e carrapatos, são vacinados e quando chegam à idade certa, são castrados.



Reforço na adoção



A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou na última sexta (5/7), o lançamento do site AdotaBH, voltado para a divulgação de animais para adoção na capital mineira.

O objetivo é evitar o abandono dos pets em Belo Horizonte e inserir animais resgatados em famílias. O prefeito Fuad Noman (PSD) explicou que o site foi criado para tornar BH uma referência na doação animal.

Pessoas físicas, Organizações da Sociedade Civil – OSC, protetores independentes e órgãos municipais poderão adotar um pet. Cerca de 30 a 40 animais estarão disponíveis inicialmente para adoção, entre eles cães, gatos e alguns cavalos. No futuro, entraram porcos e galinhas.