Um ginecologista, de 47 anos, foi preso nessa quinta-feira (11/7) acusado de violência sexual mediante a fraude em unidades de saúde da cidade de Turmalina, no Vale do Jequitinhonha.



As denúncias contra o profissional de saúde foram recebidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) entre dezembro de 2013 e agosto de 2014. Ná época, as vítimas afirmaram que o médico simulava atos sexuais durante os exames e questionava, inconvenientemente, sobre questões íntimas das pacientes. As investigações começaram naquela época.





Com base em provas reunidas, a PCMG concluiu as investigações e ele foi indiciado, julgado e condenado a 6 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. Sem poder mais recorrer da decisão da Justiça, a ordem de prisão foi expedida.

A Polícia Civil conseguiu prendê-lo na casa da família em Capelinha, na mesma região.

A reportagem procurou o CRM em relação a situação do registro do médico, mas não obteve resposta a publicação desta matéria. Caso a demanda seja respondida, a resposta será acrescentada neste texto.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos