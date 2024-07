A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou nesta sexta-feira (5), o lançamento do site AdotaBH, voltado para a divulgação de animais para adoção na capital mineira.

O objetivo é evitar o abandono dos pets em Belo Horizonte e inserir animais resgatados em famílias. O prefeito Fuad Noman (PSD) explicou que o site foi criado para tornar BH uma referência na doação animal.

“AdotaBH é o primeiro no país a estimular a adoção. Esperamos que esse programa consiga levar uma nova casa para esses animais”, destaca.

Pessoas físicas, Organizações da Sociedade Civil – OSC, protetores independentes e órgãos municipais poderão adotar um pet. Cerca de 30 a 40 animais estarão disponíveis inicialmente para adoção, entre eles cães, gatos e alguns cavalos. No futuro, entraram porcos e galinhas.

Como adotar

Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), a diretora de Planejamento Estratégico Ambiental, Lêda França explica que o site ainda não está no ar, mas Lêda espera que nos próximos dias já esteja funcionando normalmente.

“Vão ser dois momentos: o primeiro para atender uma demanda interna de animais que estão na tutela da própria prefeitura. Em segundo momento, vamos abrir um anúncio para quem quiser adotar um animal para qualquer munícipe ou sociedade civil“, diz a diretora.

O AdotaBH irá apresentar os animais disponíveis para adoção, com as respectivas características e com os contatos para que os interessados possam conversar diretamente com os tutores.

Os potenciais adotantes precisarão preencher um termo em que se comprometem a cuidar dos animais e não os utilizar para trabalho, nem mesmo para transporte.

Serão apresentados no site apenas os animais resgatados pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). “Cabe ressaltar que todos os animais que chegam ao CCZ passam por uma consulta com veterinário. Ainda é feita vermifugação, vacina contra a raiva e controle de ectoendoparasitas”, destaca o órgão municipal.

Como doar o pet

Para quem quiser doar seu animal, basta se inscrever no AdotaBH e divulgar imagens e informações sobre os animais. O doador precisa assinar um termo de adoção e estar de acordo com as normas previstas, tais como a proibição de ações de venda, troca, busca de parceiros para acasalamento, reprodução assistida ou qualquer outra forma de benefício financeiro ou material.



Neste caso, é importante ressaltar que todo o processo de adoção será feito diretamente entre o tutor e o adotante, sem a participação da PBH.



Ampliação de atendimento no Complexo Público Veterinário

Inaugurado em maio de 2021, o Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte (CPVBH) oferece atendimento gratuito a cães e gatos tutelados pela população de baixa renda da capital mineira. De acordo com a PBH, desde a inauguração até junho deste ano, foram realizadas 8.122 consultas, 4.709 retornos e 3.107 atendimentos de urgência/emergência.



Em 2023, o complexo realizou 1.345 cirurgias e, em 2024, já foram realizados 961 procedimentos cirúrgicos, além de 744 atendimentos para Esporotricose entre dezembro de 2023 e junho de 2024. Serão previstas melhorias no complexo, entre elas o aumento de 30 para 45 atendimentos diários, além de 10 vagas mensais para animais monitorados pelo município.

Lêda França afirma que a ampliação começará a partir de 18 de julho. “As ações são para tentar minimizar as questões da fila, das pessoas chegarem bem cedo na fila”, diz.

. Ampliacão das cirurgias de baixa e alta complexidade.

•Digitalização dos dados de atendimento para agilizar mais ainda o serviço.

• Recursos para manutenção de equipamentos e melhoria da estrutura para tutores.

• Implementação de telemedicina para reduzir filas e atendimentos presenciais.

• Destinação de recursos para criação de um lar temporário, em caso de abandono.

. Reforço da equipe de limpeza e administrativa.

Plano de Manejo de Equídeos

De acordo com a diretora de Planejamento Estratégico Ambiental da SMMA existe uma fila de espera para adoção de cavalos em Belo Horizonte. “A demanda de animais e lá é menor do que o número de pessoas que estão esperando por esses animais”, destaca.

A PBH informou um novo termo de fomento para o Plano de Manejo de Equídeos, que visa instruir a comunidade carroceira sobre bons tratos aos animais, cadastramento de veículos de tração animal e apoio às ações de fiscalização.

O plano tem um prazo de 13 meses e prevê o transporte e tratamento médico-veterinário de mais de 300 animais.

Pacote animal 2024

A criação do site AdotaBH faz parte do Pacote Animal 2024, um conjunto de medidas e ações da PBH para promover o bem-estar animal na capital. O objetivo do pacote é fortalecer os serviços existentes e trazer novas iniciativas para atender melhor a população e seus bichos de estimação e da fauna urbana.



O Pacote Animal 2024 visa aprimorar a infraestrutura e os serviços oferecidos pelo Complexo Público Veterinário de Belo Horizonte (CPVBH), além de implementar novos programas para o manejo e cuidado de animais na cidade. As ações incluem a ampliação dos atendimentos, cirurgias e tratamentos no CPV, além de iniciativas de controle populacional, com castrações e manejos da fauna urbana.

Homenagem e mudanças na coleta seletiva

Representando o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável do Brasil (MNCR) Madalena Duarte e a diretoria da Associação de Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis (Asmare) homenagearam o prefeito Fuad Noman, com a entrega do prêmio Amigo do Catador.

A Superintendente interina e Diretora de Planejamento da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) Andréa Fróes anunciou a ampliação da coleta seletiva com inclusão dos catadores. “Belo Horizonte é modelo no Brasil e internacionalmente na política de gestão de resíduos e na relação com catadores de materiais recicláveis”, afirma.

Reconhecendo a parceria, a Andréa Fróes disse que a partir de setembro está garantido o pagamento dos catadores, não só pelo serviço de coleta, mas também pelo serviço de triagem. “Estaremos garantindo um salário mínimo para cada catador que estiver no galpão. O prefeito autorizou um gasto de R$ 7 milhões por ano para pagamento desse serviço de triagem. Essa é uma luta de muito anos do movimento e Belo Horizonte vem mudando esse paradigma”, termina.