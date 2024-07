Belo Horizonte amanheceu bem fria nesta sexta-feira (5/7), e registrou a segunda temperatura mais baixa de 2024. De acordo com a Defesa Civil de BH, a capital marcou 11ºC às 7h, na Região da Pampulha. A menor temperatura do ano foi de 10,4ºC, em 1º/6.

O dia é de céu claro a parcialmente nublado. A temperatura máxima pode chegar a 27ºC e a umidade relativa mínima do ar fica em torno de 30% à tarde.

De acordo com a empresa meteorológica Nottus, julho será o mês com mais episódios de frio em 2024. Isso porque, o inverno deste ano terá temperaturas mais elevadas comparado ao ano anterior. Na capital, hoje foi o dia mais frio do mês e o segundo mais frio do ano. As demais temperaturas baixas em BH foram registradas, em sua maioria, em junho.

Uma massa de ar seco cobre o Brasil e interfere em Minas Gerais, mantendo o tempo estável com predomínio de sol. Devido aos baixos índices de umidade, há possibilidade de névoa seca, especialmente no período da tarde, em todo o estado.

Já as temperaturas não devem sofrer mudanças significativas nos próximos dias. Nesta sexta-feira (5/7), a temperatura mais baixa foi de 5,2º, no Sul de Minas, às 7h. No entanto, a máxima pode chegar a 32ºC nas regiões Norte, Noroeste, Triângulo e Zona da Mata.