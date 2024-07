Monte Verde, no Sul de Minas, registrou 6,9°C até as 8h da manhã desta quinta

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, registrou uma das seis temperaturas mais frias do país nesta quinta-feira (4/7). O município ficou em terceiro lugar no registro do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas de hoje variam entre 4°C e 8°C. (Confira abaixo a lista completa)





Monte Verde registrou 6,9°C até as 8h da manhã desta quinta. A temperatura ficou menor que ontem, quando o registro bateu 4,8°C e o distrito havia ficado em segundo lugar na lista.





Além dos municípios mineiros, cidades do Sul do país também ficaram entre as mais frias nesta manhã. Sendo três cidades do Rio Grande do Sul e uma do Paraná. As cidades do Rio Grande do Sul ficaram entre as primeiras da lista.





Na capital de Minas Gerais, o dia também seguiu com o frio típico do inverno. Apesar de não estar na lista das mais frias, Belo Horizonte marcou 13,4°C. A temperatura foi registrada pela Estação Cercadinho, na Região Oeste da cidade.





Para o resto do dia, o frio alivia um pouco nas cidades mais frias. As máximas durante a tarde podem chegar até 28°C no Sul de Minas. Já em BH e região, a temperatura pode bater 29°.



Confira lista completa de cidades mais frias





Jaguarão (RS): 4,3°C

Canguçu (RS): 6,7°C

Monte Verde (MG): 6,9°C

Canela (RS): 7,2°C

Rio Grande (RS): 7,5°C

General Carneiro (PR): 7,9°C