Área do terreno do IFMG fica próximo ao Restaurante Popular do Barreiro

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) será construído entre as ruas Américo Magalhães e Gerson Coelho, que cortam a movimentada Avenida Sinfrônio Brochado, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. A formalização da doação do terreno foi assinada nesta quarta-feira (3/7), pelo prefeito Fuad Noman (PSD).

“Vamos entregar um terreno super bem avaliado e localizado em um local nobre no Barreiro, perto de um restaurante popular, para criar todas as condições para os alunos poderem estudar lá. Quanto mais pudermos trazer a educação para Belo Horizonte, mais faremos isso”, destaca.

A área é de quase 8 mil metros quadrados. O campus será o primeiro em Belo Horizonte e o 18º em Minas Gerais. A estimativa é que a estrutura receba 1.400 alunos. Os cursos ainda não foram definidos.

A instalação da unidade do IFMG em Belo Horizonte é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e o governo federal. Ficou acertado que o município cederia o terreno, enquanto a União investiria cerca de R$ 30 milhões para reformas e compra de equipamentos.

O acordo foi firmado em fevereiro, durante evento realizado em Belo Horizonte com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do prefeito Fuad Noman. Há a expectativa de que uma segunda unidade possa ser instalada na capital.

O IFMG

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais é uma instituição pública de ensino, integrante da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, que oferta, principalmente, cursos técnicos e superiores. Todos os cursos do IFMG são gratuitos.

Leia também: Educação nomeia mais de 2 mil candidatos aprovados em concurso



O ingresso em algum curso técnico ou superior do Instituto pode ser feito por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou dos processos seletivos de Vestibular e Exame de Seleção, realizados duas vezes por ano.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata