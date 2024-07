A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) anunciou a convocação de mil professores em coletiva realizada na manhã desta quarta-feira (3). A homologação foi assinada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) na presença de diversos servidores da educação, que lotaram o salão do órgão municipal.



A lista oficial dos convocados será publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (4). Além dos professores, serão chamados 39 bibliotecários e 339 assistentes administrativos. "Essa é uma demanda antiga da rede. Sempre falaram — está faltando professores, estamos fazendo dobra — Vamos acabar com isso o máximo possível, para que possamos ter professores especializados, prontos e trabalhando em tempo integral", afirma o prefeito.



De acordo com a PBH, as nomeações dos aprovados no concurso do edital 003/2023 acontecerão ao longo deste semestre, com uma média de 250 pessoas por mês.

O prefeito aproveitou o momento para também anunciar a construção de 12 escolas na cidade, das quais 11 serão dedicadas à educação infantil e uma ao ensino fundamental. Neste ano, serão construídas quatro Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI), outras sete EMEIs e uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) ficarão para 2025.

Serão distribuídas neste mês mais de 39 mil cestas, em um investimento de quase R$ 5 milhões. Neste mês de julho, serão oferecidas durantes as férias práticas de lazer e cultura, além de refeições diárias durante as férias escolares.

A segurança das escolas da rede municipal também foi tema da coletiva. O prefeito anunciou uma parceria com a Guarda Municipal, para a implantação do Grupamento de Patrulhamento Escolar (GPE) com 9 viaturas e 40 agentes.

De acordo com a PBH, o objetivo das obras é atender à crescente demanda por vagas e proporcionar melhores condições de aprendizado desde a primeira infância até a conclusão do ensino fundamental.

Ampliação de vagas

A rede integral vai receber a ampliação de 1.800 novas vagas em tempo integral e parcial. O órgão municipal também comunicou que, em 2025, haverá a expansão de vagas na educação infantil (cerca de 2.400 novas vagas em tempo integral ou 4.800 em tempo parcial) e no ensino fundamental (960 novas vagas).

A Prefeitura ampliará também o Atendimento Educacional Especializado (AEE), dobrando o número de salas de aula de 95 para 200. Serão adquiridos softwares de comunicação alternativa para os alunos e estruturadas oficinas para estudantes com altas habilidades e superdotação, bem como a formação de até 5 mil professores da rede.