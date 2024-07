Câmeras de segurança flagraram o momento em que Jane Carla Santos Soares, de 34 anos, foi assassinada a tiros quando chegava para trabalhar em um trailer em Sete Lagoas, na Região Central de Minas Gerais. O crime aconteceu na segunda-feira (1º/7).







O suspeito do crime, ex-namorado da vítima, de 19 anos, segue foragido. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima tinha uma medida protetiva contra o ex, que já havia sido descumprida no último domingo (30/6), quando o suspeito procurou pela mulher.





A chefe da vítima contou que a mulher tinha acabado de estacionar o carro para começar o turno de serviço e escutou gritos de “ pelo amor de Deus, não, não”.





Quando se aproximou, ela viu o ex-namorado da mulher apontando uma arma e atirando contra a vítima. Ao ser atingida, a mulher se agarrou à chefe e ambas caíram no chão. O suspeito ainda se aproximou mais uma vez, atirou contra a nuca da ex-companheira e depois fugiu.

Quatro perfurações de arma de fogo, sendo três nas costas e uma na cabeça, foram constatadas pela perícia. A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas não localizou o suspeito do crime. Em contato com o padrasto do homem, ele revelou que encontrou com o enteado horas depois do crime e o jovem confessou o feminicídio. O padrasto contou à PM que apenas respondeu para não ser envolvido no caso.





O corpo de Jane foi removido para o IML da cidade.