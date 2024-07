As temperaturas amenas pela manhã continuam em Belo Horizonte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta quinta-feira (4), a mínima foi de 13,4°C, com sensação térmica de 4ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital mineira.

Segundo a Defesa Civil, a previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro a parcialmente nublado. As temperaturas vão subir à tarde, quando a máxima esperada é de 26°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Em Minas, uma massa de ar seco que se intensifica sobre grande parte do país, mantém o predomínio de sol no estado nesta quinta-feira (4/7), ainda de acordo com o Inmet.



A umidade relativa do ar cai para valores críticos, abaixo de 30%, no período da tarde na maioria das regiões mineiras. No Jequitinhonha, Vales do Mucuri e Rio Doce, e Zona da Mata, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida. Nas demais regiões, céu fica claro, mas com névoa seca.