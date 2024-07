Professora é morta por ex ao lado do filho; Ex é tenente do Exército





Uma professora de 50 anos foi morta a tiros enquanto dormia na cidade de Elói Mendes, no Sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (3/7). O suspeito é o ex-companheiro dela, de 52 anos, que é tenente do Exército. Luciana Sodré foi baleada na cabeça. Filhos da vítima relataram que a mulher vinha sendo ameaçada pelo ex devido ao término do relacionamento.





De acordo com o boletim de ocorrência, os filhos da vítima foram até a casa de um vizinho para pedir ajuda, pois a mãe estava com um sangramento na cabeça e com dificuldades para respirar. Quando a equipe chegou, constatou que Luciana estava morta.





O filho mais novo da vítima, de 10 anos, contou que dormia com a mãe quando escutou um barulho estranho. Conforme registrado na ocorrência, ao acordar e acender a luz, o garoto viu a mãe com o rosto coberto de sangue. Ele chamou o irmão e os dois pediram ajuda aos vizinhos.





Testemunhas informaram que o suspeito foi visto na noite de terça-feira andando nas proximidades da casa. Elas ainda disseram que os disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 3h30.





Vizinhos contaram que o tenente do Exército era bastante violento com Luciana, tanto que a mulher sempre se queixava das atitudes, porém tinha medo de denunciá-lo. A situação teria ficado ainda mais grave quando a professora decidiu se separar.





Após o crime, o tenente do Exército teria voltado para a cidade de Três Corações, onde mora e trabalha. Ao ser questionado sobre o crime, ele negou e se limitou a dizer que tinha uma arma de fogo na casa da vítima e que estava em processo de separação. Ele foi detido e levado para a delegacia.





A Polícia Civil instaurou inquérito policial.





O assassinato da professora Luciana foi lamentado pela Prefeitura de Elói Mendes. Nas redes sociais, o Executivo municipal destacou que a educadora sempre foi comprometida e tinha "paixão por ensinar". "Inspirou muitos alunos e colegas".