Carreta tombou no Anel Rodoviário, na Grande BH

O tombamento de uma carreta bitrem, que transportava combustível, causa lentidão no trânsito nos dois sentidos do Anel Rodoviário, na altura da alça de acesso à Avenida Cardeal Eugênio Pacelli, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (13/7). O engarrafamento chega a três quilômetros.



O acidente ocorreu de madrugada, por volta das 4h. As causas estão sendo investigadas pela perícia técnica da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).









Apesar do acidente ter ocorrido na pista que vai para Vitória (ES), o trânsito está lento nos dois sentidos. Patrulheiros da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) recomendam desvios.





Segundo o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, a carreta estava carregada com 12 mil litros de óleo diesel, que vazaram na pista. Os militares conseguiram estancar o vazamento, mas ainda restou combustível no tanque, e será necessário fazer o transbordo, de responsabilidade da empresa transportadora.





O motorista da carreta, de 42 anos, disse aos bombeiros que estava em baixa velocidade, entre 30 e 40 km/h, e tinha saído da Avenida Amazonas e subido a alça para o Anel Rodoviário, quando a carga teria pesado e tombado. Apesar do acidente, ele não se feriu.





Uma equipe da concessionária da rodovia, a Via 040, será responsável por jogar serragem na pista e fazer sua limpeza.