Quem passou pela esquina das avenidas Amazonas e do Contorno, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de BH, na manhã desta sexta-feira (12/7) se surpreende como uma 'fonte' de água no meio da via. “Uma cachoeira gigante e todo mundo que passa ali toma um banho”, relata o motorista Felipe Pereira que se deparou com o vazamento enquanto trafegava pela região.

O vazamento aconteceu em razão de uma obra de implantação de acesso viário. A concessionária de prestação de serviços de telefonia está atuando no local, desde o início de julho, para remanejar suas redes, mas na manhã desta sexta, uma interferência atingiu a rede da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).





De acordo com a companhia, uma equipe está a caminho e a previsão é que o trabalho seja finalizado no decorrer da tarde de hoje (12/7).