Depois de uma perseguição policial, na BR-381, a Polícia Federal prendeu um traficante que transportava 20 quilos de maconha, em barras, na noite dessa quinta-feira (11/7).





Eram por volta de 20h quando policiais federais deram ordem de parar a um veículo que trafegava pela BR-381, próximo ao trevo de Ipatinga. O motorista percebeu a presença de policiais, acelerou o carro e tentou escapar. Poucos quilômetros à frente, ele perdeu o controle da direção e bateu contra um barranco.

O veículo da PF que estava em perseguição vinha logo atrás. Os agentes renderam o motorista, revistaram o veículo e encontraram 20 quilos de maconha e uma balança de precisão.





Os policiais partiram, então, para a casa do motorista, em Ipatinga. Lá, segundo o boletim de ocorrência, com autorização da companheira do condutor, encontraram um revólver calibre 38; munições; 150g de crack; 148 gramas de maconha; 13 papelotes de cocaína; 21 pinos de cocaína; uma barra de cocaína; mais duas balanças de precisão; um pacote, fechado, com diversos pinos vazios, utilizados para venda de cocaína.





O motorista foi levado para a Delegacia da Polícia Federal, em Ipatinga, onde foi feito o flagrante. Ele responderá pelo crime de tráfico ilícito de drogas.