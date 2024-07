Equipes do Corpo de Bombeiros seguem no Parque Ursulina de Mello na manhã desta sexta-feira (12)

Ao menos 20% do Parque Ursulina de Mello, no Bairro Castelo, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, foi destruído pelo incêndio que atinge a área desde a tarde dessa quinta-feira (11/7).

Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de seis hectares foram queimados. O fogo chegou até as bordas da área de mata, limitadas pela pavimentação das ruas do entorno. Durante a ação de combate, uma ave foi resgatada pelos militares.

Ave foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros durante ação de combate a incêndio em parque de BH CBMMG

A situação foi controlada na madrugada desta sexta-feira (12/7). Cinco equipes com 17 militares seguem no local na manhã de hoje para continuar com a operação de rescaldo e monitoramento da área devido a alguns pontos com braseiros. A expectativa do Corpo de Bombeiros é que a ocorrência seja finalizada até o meio dia de hoje.

Segundo o tenente-coronel Ivan Neto, o fogo causou grande prejuízo ambiental na região. “Houve grande prejuízo ao ecossistema local, com extensa área de vegetação queimada, incluindo árvores. Imagens aéreas captadas por drone nos deram uma melhor dimensão do impacto. Pela nossa experiência, acreditamos que o fogo tenha iniciado por ação humana”.

As primeiras equipes foram empenhadas às 14h30. Por volta das 19h, conforme o tenente-coronel, 22 bombeiros, seis brigadistas e nove viaturas estavam no local. Às 22h25, a corporação informou que sete equipes permaneciam empenhadas em debelar as chamas.