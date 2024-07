Dois homens foram assassinados a tiros na noite dessa quinta-feira (11/7), em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um deles tem 48 anos de idade. O outro ainda não foi identificado.







Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada estava sem vida no banco do passageiro de um Fiat Uno, que estacionado na contramão da Rua José de Oliveira e Silva, no Bairro Tavares. A vítima não identificada estava caída no passeio.





Moradores da região relataram aos militares que um segundo carro estava no local pouco antes do crime e que escutaram uma discussão entre os dois indivíduos e as duas vítimas. Logo depois dos gritos, foram feitos diversos disparos de arma de fogo.





Câmeras de segurança da região flagraram o carro Fiat Uno sendo perseguido por um outro veículo.

A vítima não identificada foi atingida com cinco perfurações nas costas, uma na nuca e uma na cabeça. A perícia encontrou R$ 610 em dinheiro nas roupas do homem. A vítima no interior do carro foi baleada com dois tiros no rosto.





A perícia ainda constatou marcas de tiro na tampa do bagageiro e na lanterna traseira direita do carro. O veículo e seis cápsulas de calibre 380 foram recolhidos.