O município de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, recebeu nesta semana reforço de 34 policiais militares vindos de Belo Horizonte para o combate à criminalidade. A cidade tem enfrentado episódios de violência devido a uma guerra entre duas facções rivais. Em março deste ano, a família de um cabo da Polícia Militar sofreu um atentado em casa depois que o militar foi ameaçado por pessoas ligadas ao tráfico de drogas.

O aumento no efetivo de policiais é parte da Operação Adsumus, lançada pelo Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e que não tem prazo para acabar. Também foram deslocadas 12 viaturas para auxiliar nos trabalhos.

O tenente-coronel Campos, do 19º Batalhão da PM, explica que o nome da operação vem de uma expressão latina que significa ‘estar presente’, mote que expressa a estratégia da corporação para combater as organizações criminosas que se instalaram no Vale do Mucuri.

“Nossa inteligência mapeou corredores de segurança utilizados para efetuar ataques a grupos rivais, bem como para perpetuar ações criminosas. E, a partir daí, nós iremos desenvolver ações para ocupar esses territórios, a fim de buscar indivíduos que tenham mandados de prisão em aberto”, explica o tenente-coronel.

A operação foi desencadeada depois de uma audiência da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), feita em abril, que debateu medidas para conter a criminalidade em Teófilo Otoni.

A reunião foi motivada depois que a família do cabo Jadson Ferreira Chaves sofreu um atentado em casa com armas de fogo. Quem estava na residência era a esposa e as filhas do policial, que ouviram diversos disparos vindo da rua. O cabo, assim que chegou do serviço, encontrou cápsulas de munição calibre 9 milímetros e 50 perfurações no total - 24 no portão, 20 nas paredes externas, cinco na porta de entrada do imóvel e uma no para-choque dianteiro do seu veículo. De acordo com Jadson, pessoas ligadas ao tráfico de drogas na cidade já vinham ameaçando-o de morte devido à sua atuação em ações policiais.

Dois indivíduos foram apreendidos portando revólver e drogas em Teófilo Otoni

Resultado

Até o momento, a Operação Adsumus foi responsável pela apreensão de dois indivíduos que abandonaram uma bolsa enquanto tentavam fugir da abordagem policial no Bairro Manoel Pimenta, numa localidade conhecida como Morro do Eucalipto. Dentro do recipiente foram encontrados um revólver calibre .32, seis munições, 39 pinos de cocaína, quatro buchas de maconha e R$ 140 em espécie. De acordo com o 19º Batalhão de Polícia Militar, todo o material foi apreendido e os dois autores foram identificados e qualificados.



