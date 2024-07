Um acidente entre um trem e um micro-ônibus escolar mobiliza a Polícia Militar (PM) em Mário Campos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta sexta-feira (12/7). A ocorrência aconteceu na Rua Romualdo Flausino, no Bairro Campo Verde.





Informações preliminares dão conta que a locomotiva colidiu com o veículo menor. Apesar do susto, não houve feridos.





De acordo com a Polícia Militar, no momento do acidente havia crianças dentro da van. A ocorrência ainda está em andamento.





Matéria em atualização