A Polícia Federal conseguiu recuperar, nesta quarta-feira (10/7), 16 de 17 peças históricas furtadas do Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, no último dia 15 de junho.





As peças têm valor histórico considerado inestimável e são tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). A décima-sétima peça já tinha sido recuperada no dia do crime, quando o autor foi preso.





As peças estavam em poder de pessoas agora são investigados como possíveis receptadores de material roubado, em Belo Horizonte. Todos foram ouvidos na sede da Polícia Federal, em Belo Horizonte.





O acervo foi entregue a representantes do Museu de Artes e Ofícios, na manhã desta quinta-feira (12/7), na sede da Polícia Federal.





A Coordenadora do Sesi Cultural, Bárbara Laredo, disse que “o Sistema FIEMG como um todo está muito feliz e grato pelo trabalho desempenhado pela Polícia Federal na resolução do caso. Agora teremos novamente nosso acervo 100% completo. É de extrema importância o resgate dessas peças para a cultura não só mineira mas brasileira.”





O roubo





No dia do roubo, para entrar no prédio, que é cuidado pela Fiemg, um homem quebrou um vidro da parte da frente do prédio, na Praça da Estação, centro de BH. Ele foi preso no mesmo dia, mas tinha apenas uma das peças em seu poder.