A história da boneca Anabelle chamou atenção após ser retratada no filme Invocação do Mal, lançado em 2013. Em seguida, Anabelle ganhou mais três filmes: Anabelle, Anabelle 2: a criação do mal e Anabelle 3: de volta para casa.

A verdadeira boneca, que deu origem às versões do cinema, é um modelo Raggedy Ann, e tem a aparência bem menos assustadora da versão retratada nos filmes, pois parece um brinquedo infantil inofensivo.

Anabelle foi dada de presente para uma estudante de enfermagem, nos Estados Unidos, em 1970. Enquanto a boneca estava em sua casa, ela vivenciou alguns episódios sobrenaturais e chamou Ed e Lorraine Warren, especialistas em lidar com casos paranormais, para investigar a situação.

O casal, que também é retratado nos filmes da Anabelle, disseram que a boneca estava incorporando uma entidade do mal que procurava um hospedeiro humano.





O casal isolou a boneca, que permanece até hoje trancada em uma caixa de vidro no museu ocultista dos Warren, em Connecticut, nos EUA. A caixa possui um aviso para que não seja aberta. O local também armazena outras peças de casos sobrenaturais resolvidos pelos Warren.

Anabelle dos filmes é perdida em incêndio

A boneca Anabelle usada nas filmagens dos filmes foi uma das peças perdidas no incêndio que atingiu a exposição da Warner Bros, no shopping Nova América, na Zona Norte do Rio de Janeiro, na madrugada desta terça-feira (9/7).





Ninguém ficou ferido. No entanto, todos os itens que faziam parte do acervo foram perdidos. A exposição retratava todos os heróis da DC, como Batman, Super-Homem e a Mulher Maravilha; o universo de Harry Potter; e toda a turma do Pernalonga.