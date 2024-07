Vereador de Rio Verde (GO) Geraldo Neto Almeida (PDT), o Geraldo Neto do Povo

O vereador de Rio Verde (GO) Geraldo Neto Almeida (PDT) morreu durante uma romaria no último fim de semana. Ele seguia, a pé, para a cidade de Trindade, também em Goiás, para participar da festa do Divino Pai Eterno, uma das maiores celebrações católicas do país. O homem de 45 anos fazia o trajeto de 220 km todos os anos, em uma promessa após vencer a eleição.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Geraldo estava na BR-060 acompanhado de dois colegas na manhã de sábado (06/7), quando foi atingido por um carro na altura do km 195 da via. Ele morreu na hora. Os parceiros não ficaram feridos.







Segundo testemunhas, o motorista não prestou socorro e fugiu do local. Ele se apresentou na delegacia de Guapó no dia seguinte. À PM, ele explicou que o sol atrapalhou a visibilidade, levando ao acidente. O motorista também alegou que evadiu do local do acidente por medo de sua integridade. Após o depoimento, ele foi liberado.





A família do vereador contou à TV Anhanguera que ele pagava a promessa por ter se curado de um câncer no estômago. Mais tarde, a assessoria de “Geraldo Neto do Povo”, como era chamado, esclareceu que ele fazia a romaria anualmente desde que foi eleito. Essa era parte de uma promessa feita após 16 anos de tentativas para o cargo e dois períodos como suplente. Geraldo estava a 30 km de Trindade, na Grande Goiânia, quando foi atingido.





Geraldo foi eleito vereador em 2020, com 1.060 votos. O vereador postou um vídeo nas redes sociais minutos antes de morrer. "Obrigado por colocar a gente nas orações de vocês. Fácil não está. É muito difícil, mas o Divino Pai Eterno está esperando a gente lá", disse no vídeo. O enterro aconteceu no domingo.