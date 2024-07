Por Camila Moraes - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto, na Avenida Paulo de Frontin, cidade do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (9/7). Um dos bandidos não resistiu e morreu, já outro foi encaminhado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Tiago Bastos teve a moto roubada e depois utilizada pelos criminosos.

Segundo testemunhas, o agente estava em um posto de gasolina, na altura do Detran Haddock Lobo, próximo à divisa com o Bairro Rio Comprido, quando foi abordado pelos dois criminosos.

Após serem baleados pelo policial, os bandidos tiveram a moto arrastada pelo veículo da vítima e tentaram fugir. Os assaltantes foram parar em outro posto de gasolina próximo, onde o corpo do criminoso ainda estava no local até as 15h da tarde de hoje.

Bombeiros do Quartel da Tijuca informaram que foram acionados às 12h30 para pessoas baleadas na Avenida Paulo de Frontin, esquina com Rua João Paulo I. Na chegada da equipe, um homem já estava morto e outro ferido foi levado em estado grave para o hospital.

Segundo a corporação, agentes do 4ºBPM (São Cristóvão) foram acionados para o local. Uma arma foi apreendida.