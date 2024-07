Um intenso tiroteio assusta os moradores do Parque União e da Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira (9). Policiais civis de diversas delegacias especializadas realizam uma operação contra a maior facção criminosa do Rio.

Nas redes sociais, há informações de uma mulher baleada na região da Rua Portinari, não confirmado ainda pelas instituições oficiais. “Com a chegada dos agentes em veículos blindados, moradores do Parque União e Nova Holanda relatam um intenso tiroteio”, diz uma publicação.





Os agentes usam carros blindados e se deparam com barricadas. A operação também visa combater a lavagem de dinheiro. Não há informações sobre presos e apreensões.