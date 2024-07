O empresário Thiago Brennand deixou o isolamento e passou a conviver com outros presos na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele já foi condenado em três processos de violência contra a mulher.





Brennand encerrou o período de isolamento no regime de observação na última sexta-feira (5). Esse é procedimento padrão de ingresso na unidade.





O empresário está atualmente em cela do pavilhão habitacional, onde convive com os demais presos da unidade. As informações são da Secretaria da Administração Penitenciária.





Brennand deu entrada na prisão de Tremembé no dia 26 de junho. Antes, ele estava no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, desde que foi preso em abril de 2023.





Justiça acatou um pedido da defesa. Tremembé é conhecido como o "presídio dos famosos" por receber presos de casos de grande repercussão, como o ex-jogador Robinho, Alexandre Nardoni e Cristian Cravinhos e o médico Roger Abdelmassih.





Em janeiro, advogado contou ao UOL que Brennand estava apreensivo e que se sente injustiçado. A defesa acredita que "não há provas nos autos para sustentar a condenação".





Brennand é acusado de estupro, cárcere privado e sequestro, entre outros crimes. Ele já foi condenado em três dos nove processos criminais que responde.