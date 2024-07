Um vira-lata caramelo “invadiu” a reportagem do Bom Dia Pernambuco, na TV Globo, desta sexta-feira (5/7). O repórter João Neto estava ao vivo, falando sobre atividades físicas ao ar livre, quando ficou surpreso com o cachorro pedindo carinho, além de morder os fios da transmissão.





João anunciava a abertura do telejornal quando o cachorro pulou em cima do repórter, que não conseguiu segurar a risada. O vira-lata não desistiu e começou a morder os fios da câmera. "Caramelo está pegando o fio aqui, meu Jesus. Se comporta, Caramelo", o jornalista avisou.





O animal ainda invadiu a área onde estava sendo gravado, na academia da cidade do Parque da Macaxeira, Zona Norte do Recife. Depois de pular em cima das pessoas que se exercitavam no lugar, encontrou uma cadela. "Caramelo não quer deixar ninguém fazer exercício. Agora pronto: arrumou uma colega ali e vão namorar", contou João cheio de bom humor durante o ao vivo.