A exposição de esculturas de onças-pintadas feitas por diferentes artistas, a Jaguar Parade, embeleza os pontos turísticos do Rio a partir desta sexta-feira (12). As obras ficam na cidade até o dia 11 de agosto.





Antes de serem espalhadas pela cidade, as onças ficam expostas, todas juntas, até esta quinta-feira (11), no Arpoador, na Zona Sul do Rio.





De acordo com os organizadores, a Jaguar Parade é uma das maiores exposições de arte ao ar livre do mundo, reunindo arte e conscientização ambiental, artistas e o público em torno de uma importante causa: a conservação da onça-pintada e a preservação de seu habitat.





Ao todo, são 66 anos, 37 delas inéditas, pintadas no Rio especialmente para a exposição na cidade. Outras 29 peças de edições realizadas em locais como Nova Iorque, São Paulo e Florianópolis, também compõem a exposição.





As onças estarão em áreas de 15 bairros do Rio, como o Parque do Bondinho no Pão de Açúcar, Cristo Redentor, no Museu de Arte do Rio (MAR), Museu do Amanhã, Parque Lage, Parque das Ruínas e Mirante do Leblon e Arena Cultural Chacrinha, em Pedra de Guaratiba, e Areninha João Bosco, em Vista Alegre, Aeroporto do Galeão e Shopping VillageMall.