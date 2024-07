Jovem conquistou a web com o carisma e sinceridade

Duas garotas de programa, de 19 e 21 anos, roubaram a cena após uma entrevista em uma TV local. As jovens foram presas em Recife (PE), na última terça-feira (2/7), acusadas de extorsão contra clientes. Durante a ação policial, elas foram abordadas por uma jornalista da TV Jornal, afiliada do SBT.





"Arrependida de quê? Eu sou bonita, amor. Sou belíssima. Não fiz nada, não. Ele deu meu dinheiro, simplesmente isso". Olha eu bonita, olha meu corpo (...) Ele teve que dar meu valor, eu sou bonita, amor. Eu belíssima, olha meu rosto. Olha pra ele. Ele tem que acordar pra vida dele. Acorde, seu lixo", debocha uma das suspeitas, identificada apenas como Ágata.





Segundo a Polícia Civil, as duas marcaram encontros pela internet usando fotos falsas para atrair homens. Um dos clientes disse que, ao chegar no local combinado, encontrou pessoas diferentes das fotos e foi extorquido. Ele afirma ter sido ameaçado e forçado a entregar R$ 20 mil.





Ágata contou ter ficado surpresa com a prisão, já que o homem sabia com quem iria se encontrar e que os dois já tinham combinado o valor do programa. "Sabia que era eu. Eu bonita, olhe pra mim! Lógico que ele sabia que era, meu amor. Eu, belíssima", disse em outro momento.





Segundo a jovem, ela já tinha um mandado de prisão anterior aberto contra ela, há cerca de três anos, pelo mesmo crime. Mesmo com as acusações, ela e a parceira conquistaram a web com o carisma. “O único crime que elas cometeram foi servir beleza demais”, decretou um perfil.





“Ela me parece 100% correta”, elogiou um internauta. “Uma pessoa segura muda t u d o”, disse um terceiro.