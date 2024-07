Uma perseguição policial na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com dois mortos e outro ferido, no fim da noite dessa quinta-feira (4).





De acordo com a Polícia Militar, bandidos fortemente armados estavam realizando assaltos no Bairro Vila São Luís e tentaram escapar em alta velocidade pela Linha Vermelha.





Policiais militares do Batalhão de Duque de Caxias se depararam com o carro dos bandidos quando realizavam um patrulhamento nos acessos a via expressa. Houve um intenso tiroteio, e um dos criminosos morreu ainda no local.





Outros dois foram levados para o Hospital Adão Pereira Nunes. O segundo não resistiu aos ferimentos. Já o terceiro permanece internado sob custódia da Polícia Militar.

