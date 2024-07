A jovem de 22 anos que filmou um homem se masturbando dentro de um ônibus, nessa quinta-feira (3), disse que ficou chocada com a cena.





“Tinham crianças circulando no ônibus, com uniforme, indo para a escola. Fiquei totalmente chocada. Se ele faz isso com alguém filmando, o que não faz quando não está sendo filmado . peço que realmente quem conhecer esse homem que denunciem”, disse a estudante.

Ela flagrou o homem se masturbando e olhando pra ela, dentro de um ônibus da linha 232, que faz o trajeto Lins x Castelo. Ela gravou o crime com a câmera do celular.O caso foi registrado na delegacia do Méier, e encaminhado para a delegacia de Todos os Santos.





Em nota, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso pela conscientização da população e segurança das mulheres, lembrando de campanhas contra o assédio nos transportes da cidade e da importância de denunciar os casos.