Uiramutã é o município do Brasil com maior proporção de população indígena

Uma pesquisa desenvolvida pela Social Progress Imperative revelou as melhores e piores cidades para se viver no Brasil. Enquanto cidades do interior de São Paulo dominam o ranking, Uiramutã, em Roraima, ocupa a posição de pior município para se viver no país.

O estudo nomeado Índice de Progresso Social (IPS 2024), foi o primeiro levantamento feito nos 5,7 mil municípios do Brasil e avalia critérios como saúde, educação, segurança pessoal, acesso a nutrição, além da qualidade do meio ambiente.

Com 13.751 habitantes, Uiramutã é o município do Brasil com a população mais jovem, metade dos habitantes tem até 15 anos. A cidade também tem a maior proporção de população indígena do país. O estudo não mede indicadores voltados para os hábitos indígenas.



Além da cidade roraimense, todas as 20 últimas posições do ranking são ocupadas por municípios na Amazônia.

Entre as capitais, Porto Velho é a pior cidade para se viver, de acordo com o estudo. No Sudeste, o Rio de Janeiro é considerada a pior capital, ocupando o 14º lugar entre as outras 27.