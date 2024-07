Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, foi considerada a melhor cidade em qualidade de vida do Brasil pelo Índice de Progresso Social (IPS) 2024, desenvolvido pela Social Progress Imperative. Foi a primeira vez que o levantamento foi feito nos 5.700 municípios do país.

Nesse mesmo relatório, Belo Horizonte aparece em terceiro lugar no ranking de capitais com melhor qualidade de vida, atrás apenas de Brasília, em primeiro lugar, e Goiânia, em segundo. A capital mineira lidera a lista no quesito acesso à educação superior.





A cidade do interior paulista apresenta avaliações “Relativamente forte” e “Relativamente neutro” em quase todos os aspectos avaliados. Os únicos dois pontos considerados fracos são existência de ações para direitos de minorias e paridade de negros e pardos na Câmara Municipal.

Segundo dados do IBGE de 2022, a cidade se estende por uma área de 243,766 km² e conta com apenas 4.702 habitantes. Com um PIB per capita de R$ 244.615,79, Gavião Peixoto tem instalada em seu território uma fábrica da Embraer, uma das maiores fabricante de jatos comerciais do mundo.