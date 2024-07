Além dos cangurus, a fauna da Austrália causa bastante curiosidade por causa de "feras" que só existem no país. Mas em vez de um coala ou um ornitorrinco, um casal de brasileiros se deparou com uma aranha gigante dentro do apartamento onde moram, na Oceania. Victoria e Gabriel Magliani, conhecidos como o Casal Sem Raiz, postaram a imagem do visitante nas redes sociais pedindo ajuda para descobrir sobre a espécie.





Os jovens de 27 anos anos viviam em Praia Grande (SP) e se mudaram para Gold, na Austrália, em 2023. “Depois de um ano e três meses na Austrália, o batismo aconteceu”, brincou Victoria nos stories, se referindo ao contato com animais estranhos e famosos no país.





Ela disse que chegou a ser alertada por conhecidos sobre visitas como essa. No entanto, o casal chegou a pesquisar sobre a fauna local, o que não minimizou o susto. De acordo com o g2, o aracnídeo se tratava de uma aranha-caranguejo, que tem nome científico de Heteropoda venatoria.

"Praticamente nos preparamos para tudo, não apenas para ver cangurus", brincou ela. "Levamos um susto porque ela era enorme. Fiquei com muito medo. Se não fosse o Gabriel, não sei o que faria, pois não teria coragem de matá-la e muito menos capturá-la", contou ao portal.





A aranha tinha mais de 15 centímetros de comprimento. Para se livrar do visitante, Gabriel capturou o animal em um pote e abriu o recipiente no quintal, libertando-o. “Não fazia sentido matá-la", afirmou. Apesar do tamanho, a aranha-caranguejo é inofensiva.