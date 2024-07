Uma mulher de 74 anos doou R$ 238,5 mil para um perfil fake do ator e político americano Arnold Schwarzenegger. Ela recebeu mensagens de golpistas passando-se pelo astro de ‘O exterminador do futuro’ dizendo que estava passando por dificuldades. A senhora chegou a vender seus bens e fazer empréstimos para ajudar o suposto ídolo.





A idosa é moradora de Caraguatatuba (SP) e entrou na Justiça pedindo o ressarcimento do dinheiro doado mais uma indenização de R$ 30 mil por danos morais. No processo, ela descreve que recebeu mensagens em inglês do ator, o que fez com que ela acreditasse na veracidade do contato. “Comovida com a história do suposto ator, ela vendeu seu carro, sua casa e ainda fez alguns empréstimos", diz um trecho.





A vítima ainda contou que o perfil se disse grato pela ajuda e prometeu devolver o dinheiro em dólar, por meio de uma empresa brasileira de transporte em carros-fortes. Segundo o jornal O Globo, 13 pessoas receberam as doações, que aconteceram entre 2020 e 2022. Um dos envolvidos recebeu R$ 15 mil e devolveu a quantia após um acordo extrajudicial.





A idosa ainda move um processo criminal contra os beneficiários do pix, sendo assistida por um defensor público. Anteriormente, ela registrou um boletim de ocorrência contra os criminosos.





“O golpista, que ainda não sabemos se era homem, mulher ou se eram várias pessoas, falava em inglês com ela e ela usava o tradutor para entender e se comunicar com ele. Acreditava realmente que era o ator americano. E a abordagem foi feita pela rede social, acredito que eles tenham alguma forma de buscar o que a pessoa consome na internet e ela tem essa procura pelo ator, é muito fã dele”, contou a advogada da idosa na área cível, Ariele Maria dos Santos, a O Globo.