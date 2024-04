O ator Arnold Schwarzenegger foi submetido a uma cirurgia para a colocação de um marca-passo em 18 de março de 2024. Desde então, publicações que somam milhares de interações nas redes sociais sugerem que suas complicações cardíacas são provenientes da vacina contra a covid-19. Mas a sua condição foi detectada em 1997 e tem relação com um problema congênito. O ex-governador da Califórnia já se submeteu a várias cirurgias de coração desde então.

“Arnold Schwarzenegger, que chamou os não vacinados de ‘idiotas’, tem um marca-passo inserido após três cirurgias de coração aberto”, dizem publicações que circulam noXe noFacebooke noTelegram.

Conteúdo semelhante circula eminglêse emespanhol.

O ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger tem sido um incentivador da vacinação contra a covid-19. Uma busca em suas redes sociais levou a umapublicaçãoem 20 de janeiro de 2021 em que ele aparece se vacinando e convidando a população a fazer o mesmo.

Em agosto de 2021, durante umaentrevistaà jornalista Bianca Golodryga da CNN, Schwarzenegger afirmou:“Existe um vírus. Ele mata pessoas e a única forma de se prevenir é se vacinar, usar máscaras, fazer distanciamento social, lavar as mãos o tempo todo e não somente pensar: ‘Bom, minha liberdade está sendo um pouco perturbada’. Não, para o inferno com sua liberdade”.

Problemas de coração anteriores à pandemia

Em seupodcast“Arnold Pump Club”, Schwarzenegger contou que colocou um marca-passo em 18 de março de 2024 e que nos últimos 27 anos foi submetido a outras três cirurgias, duas de coração aberto, por causa de um problema congênito.

“Na última segunda-feira me operaram para colocar um marca-passo e me converti um pouco mais em uma máquina”, disse o ator austro-americano de 76 anos no início do programa.

Ele acrescentou que na Áustria, seu país de origem, as pessoas não falam sobre seus problemas médicos, mas que ele considera importante compartilhar que nasceu com umaválvula aórtica bicúspide.

“Estou me sentindo incrível. Me operaram na segunda-feira e na sexta já estava em um grande evento ambiental com minha amiga e companheira na jornada fitness Jane Fonda”, disse Schwarzenegger.

Uma busca no Google em inglês pelas expressões“Arnold Schwarzenegger”e“operação de coração”mostrou entre os resultadosuma notíciade abril de 1997 sobre a volta do ator para a casa após uma cirurgia para“substituir uma válvula aórtica com defeito congênito”. No podcast, Schwarzenegger conta que essa foi sua primeira operação por conta da condição.

A pesquisa também levou a outras reportagens da imprensa sobre as cirurgias do ex-governador em2018e2020. As cirurgias cardíacas de Schwarzenegger também repercutiram no Brasil (1,2,3).

Algumas daspublicaçõesque sugerem que ele foi operado por se vacinar compartilham imagens que o próprio ator publicou nas redes sociais em outubro de 2020, após a cirurgia na Clínica de Cleveland (1,2).

Covid-19 e problemas cardíacos

A miocardite (inflamação do músculo cardíaco) e a pericardite (inflamação do pericárdio, membrana que reveste o coração) têm sido associadas a reações adversas das vacinas de RNA mensageiro (mRNA). No entanto, essas reações são classificadas como“muito raras”nos documentos com informações sobre os produtos daPfizere daModerna, assim como no site oficial da Agência Europeia de Medicamentos (EMA).

Em um comunicado publicado em 11 de setembro de 2023, a Pfizeranuncioua comercialização no mercado norte-americano de sua mais recente vacina contra a covid-19, adaptada à variante XBB.1.5.

Ao final do comunicado, na seção“Informações importantes de segurança”, a Pfizer enumera as reações alérgicas e os possíveis efeitos adversos da vacinação, mencionando em particular a miocardite e a pericardite.

José Carlos González Molinero, médico do Instituto Mexicano de Segurança Social (IMSS) disse à AFP em 3 de abril de 2024 que o SARS-CoV-2, vírus responsável pela covid-19, pode gerar uma reação inflamatória em todo o corpo, o que inclui também o coração e o pericardio.

“Houve alguns casos, muito poucos realmente, em que foi demonstrado que essas vacinas de mRNA, como a da Pfizer ou a da Moderna, (podem ter) efeitos adversos raros, sobretudo relacionados a complicações cardiovasculares em pacientes jovens, em particular a miocardite e a pericardite”, disse.

O especialista acrescentou que a maioria das pessoas que sofreram com este tipo de condição tiveram casos leves e se recuperaram rapidamente.

O portal dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) tambémindicaque os casos de miocardite e pericardite após a vacinação contra a covid-19 são raros.

A AFP já verificou anteriormente peças com desinformação sobre a vacina contra o coronavírus e seus possíveis efeitos adversos (1,2,3)

