Uma das cachorras mais famosas do TikTok Brasil, Didi Cupuaçu, morreu nessa terça-feira (2/7). A notícia foi dada pela influenciadora e tutora do animal Bruna Roses, que fez uma publicação lamentando a perda. A cadela ganhou o coração dos internautas após começar a fazer uma dieta para emagrecer.







Didi era uma salsichinha marrom e, por estar acima do peso, foi apelidada de cupuaçu, pela semelhança com o fruto amazônico. Muito carismática, a cadela roubou a cena nos conteúdos de Bruna, que compartilhava o dia a dia e o processo de emagrecimento da cachorrinha. “É com muito pesar que eu digo para vocês que essa é a última vez que eu estou segurando a Didi", disse em um vídeo, não contendo as lágrimas.











A tutora preparou um velório para a cachorrinha antes de cremá-la. “Didi, eu que te levava para tantos lugares legais, estou te levando para um crematório, mas foi a opção que eu encontrei de te manter com a gente e de fazer um velório digno, porque você merece. Você não era um cachorro, era um membro da minha família", declarou.





"Querida Didi, eu não estava preparada para te perder agora. Foram 9 anos muito felizes da minha vida. Você era realmente um membro da minha família. Você não falava com palavras, mas os seus olhos, seu jeito e seu rabinho diziam tudo. Não vai ser fácil aqui sem você", afirmou.





Em outra postagem, Bruna contou que Didi começou a se sentir mal há quatro dias e foi levada para o veterinário. A médica passou um medicamento que prejudicou o problema cardíaco que o animal já apresentava.









"Falaram que era dor de coluna e passaram um anti-inflamatório para ela. Dei o remédio, mas hoje ela acordou estranha. Minha mãe correu para a clínica e descobrimos que era problema de coração. Não poderia dar anti-inflamatório para quem tem problema de coração. É um cuidado que tem que ter, mas a veterinária disse que a culpa não é do remédio. Deixamos ela lá [...] e ela teve uma parada cardiorrespiratória", relatou.











O nome de Didi foi parar nos assuntos mais comentados do X. “Acabei de assistir ao vídeo no TikTok da dona da salsicha Didi se despedindo da doguinha e tô arrasado… meu Deus, eu amava essa salsicha”, escreveu um perfil. “Gostava demais de ver os vídeos da Didi, sempre gordinha e simpática”, lamentou outro.





Um internauta disse estar devastado com a morte da cadelinha. “Didi Cupuaçu se foi, quero chorar o dia todo”, diz um comentário. Veja mais reações:

Te amo pra sempre didi cupuaçu pic.twitter.com/hlWi898G7E — Cass (@forksmarilia) July 3, 2024

Acabei de assistir o vídeo no tiktok da dona da salsicha Didi se despedindo da doguinha e to arrasado… mds eu amava essa salsicha ????pic.twitter.com/ul37fZ7x98 — LUAN MGP ² (@luanmgp2) July 3, 2024

Descanse em paz Didi cupuaçu ???? https://t.co/PAfij2rM7r — Juh barreto (@Juliane22062616) July 3, 2024