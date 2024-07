O inverno no estado do Rio de Janeiro, previsto para ser mais quente do que nos últimos anos conforme especialistas, demonstrou na madrugada desta terça-feira (2), que ainda pode surpreender a população com períodos de frio intenso. Na região serrana, as temperaturas caíram significativamente.





Em Nova Friburgo, a sensação térmica alcançou 2,8ºC no Pico da Caledônia, durante a madrugada. Na capital fluminense, temperaturas em torno de 10ºC foram observadas em alguns bairros. As cidades mais frias do estado foram Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo.





Além da queda de temperatura no estado, a equipe do Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos (CRD) de Araruama do Instituto BW que atua na região dos lagos e no norte fluminense desde 2020, recebeu o primeiro pinguim da temporada 2024, foi resgatado na praia de Itaúna em Saquarema, é um Pinguim-de-Magalhães.

A presença de pinguins nas praias do sul e sudeste brasileiro é um fenômeno natural que ocorre no inverno. Estudos arqueológicos de sambaquis ao longo da costa do Brasil revelam camadas de conchas e fragmentos de pontas de flechas, machados, cerâmica, esqueletos humanos e esqueletos de animais, incluindo os ossos de pinguins, indicando que eles vêm para a costa brasileira muito antes da colonização Portuguesa.É recomendado que caso alguém encontre um pinguim, não devolva o animal à água e de forma alguma coloque o animal no gelo! É para acionar o quanto antes, as instituições ambientais (INEA, guardas ambientais e Instituto BW) que podem ajudar o animal de forma adequada.