O avião da Air Europa estava a caminho do Uruguai quando teve que fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Natal

Cinco dos passageiros do voo da Air Europa que enfrentou forte turbulência ao se aproximar da costa brasileira na madrugada desta segunda-feira (1º) seguem internados em hospitais privados em Natal, no Rio Grande do Norte, de acordo com informações da Sesap (Secretaria de Estado da Saúde Pública) do estado, na manhã desta terça-feira (2).





Dos cinco pacientes internados, quatro estão na UTI. Porém, detalhes da saúde de cada um e a quais procedimentos foram submetidos, não foram revelados.





Ainda segundo a Sesap, 36 dos 325 passageiros da aeronave foram atendidos pela rede estadual de saúde.





O voo da companhia Air Europa que saiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, precisou ser desviado para o Brasil, na madrugada desta segunda, depois que dezenas de passageiros ficaram feridos em razão de uma forte turbulência.

Leia também: Bombeiros resgatam homem morto em queda de elevador





O avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, por volta das 2h30.





O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) empenhou 15 ambulâncias para transportar os feridos. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do aeroporto de Natal também participaram do socorro. A maioria dos passageiros foi encaminhada ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, referência para acidentes e traumas no estado. Outros pacientes também foram atendidos nos hospitais Deoclécio Marques de Lucena e Dr. José Pedro Bezerra (Santa Catarina), ambos da Sesap, e no hospital de São Gonçalo do Amarante.

Leia também: Cobra de dois metros é resgatada perto de lagoa em fazenda





Segundo a pasta da saúde, todos os pacientes foram atendidos, medicados e passaram por diversos exames. O grupo, além do atendimento hospitalar, foi atendido por uma equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais.





O voo, que seguia da Espanha para o Uruguai, tinha passageiros da Espanha, Uruguai, Israel, Alemanha e Bolívia, de acordo com a Sesap.





Em nota na manhã desta terça, a Air Europa afirmou que seis passageiros continuam internados, com apoio direto da equipe terrestre da companhia, que foi levada para Natal na tarde de segunda.





Segundo a companhia, o avião enviado pela Air Europa para transferir os passageiros do voo UX45 pousou normalmente em Montevidéu.





"Havia 303 passageiros a bordo, exceto aqueles que ainda estão nos hospitais da cidade brasileira juntamente com alguns acompanhantes, bem como um passageiro que já retornou à Espanha", afirmou em nota.





A Air Europa transferiu os passageiros de ônibus para a cidade de Recife, onde as características de seu aeroporto facilitam a operação da frota de longo curso. Uma vez lá, embarcaram em um novo avião de Madrid enviado especialmente para esta viagem, e voaram para Montevidéu nas primeiras horas da manhã.





"A Air Europa lamenta profundamente o ocorrido, bem como o inconveniente causado a seus clientes. A companhia espera uma rápida recuperação dos passageiros afetados e está à disposição de todos os seus clientes para ajudá-los de qualquer maneira que seja necessária. A companhia também agradece a assistência prestada a todo momento pelas autoridades e serviços de emergência em Natal", completou a nota.





Passageiro fala em terror





Claudio Fernández Arbes, um psicólogo uruguaio de 43 anos, relatou à AFP o incidente.





"Não foi uma turbulência, foi uma queda livre. O avião não apenas sacudiu: ele caiu", relatou.





Quando a aeronave se estabilizou, "foi como um choque de trânsito". Muitas pessoas foram atingidas por objetos ou pessoas que voaram, uma criança de dois anos ficou presa nos compartimentos de bagagem, e outros passageiros ficaram suspensos e se machucaram ao cair.





"Foi uma loucura", disseArbes ao descrever a cena, com passageiros ensanguentados e gritando.





"Foram poucos segundos de terror absoluto e depois minutos muito longos de incerteza e desespero", acrescentou.





Fernández Arbes relatou que um passageiro teve um pré-infarto e uma mulher quebrou o quadril. Havia médicos entre os passageiros que ajudaram vários feridos, explicou.





"A pior parte foi o martírio desses 40-50 minutos até Natal, quando não sabíamos o que ia acontecer. Em certo momento, disseram que seguiríamos até Montevidéu e as pessoas começaram a protestar", contou.





Mariela Jodal, que afirmou estar entre os passageiros, escreveu na rede X que várias pessoas ficaram feridas devido a uma "turbulência muito forte". Ela escapou da pior parte da experiência difícil "graças" ao fato de estar com o cinto de segurança ajustado, afirmou.

Vuelo de AirEuropa UX 045 Madrid-Montevideo, con varios heridos por turbulencia muy fuerte.

Aterrizamos en Natal pic.twitter.com/jHFzb6mV1g — Mariela Jodal (@MarielaJodal) July 1, 2024





Jodal depois voltou a escrever no X para denunciar que "a tripulação partiu" e os passageiros ficaram "presos no aeroporto de Natal".





Fernández Arbes também criticou a falta de comunicação da companhia aérea: "Ninguém vinha nos informar nada, não sabíamos de nada".