Uma jiboia com aproximadamente dois metros de comprimento foi resgatada pela Guarda Ambiental Municipal de Nova Iguaçu (GAM), órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (SEMAM), na manhã desta segunda-feira (1º), no bairro Barão de Guandu, na região do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.





Segundo a Pasta, o animal foi encontrado por dois homens em uma fazenda, mantida em segurança até a chegada da equipe da GAM e levado para a Reserva Biológica do Tinguá.





O fato ocorreu na tarde do último domingo (30), quando funcionários de uma fazenda flagraram a jiboia próximo a um lago artificial da propriedade. “Chegamos a pensar que era um jacaré tamanho foi o susto. Então falamos com nosso vizinho, que é veterinário e nos orientou sobre como proceder. Conseguimos colocar a cobra dentro de um tonel e entramos em contato com a Guarda Ambiental Municipal”, conta Luciel Lima, 53, que pescava na companhia do amigo Jorge quando foram surpreendidos pelo animal silvestre.

Chefe da Área de Proteção Ambiental de Tinguá (APA Tinguá), Carlos Jannuzi comandou o resgate feito pela equipe da GAM e elogiou o trabalho feito pelos funcionários da fazenda. Segundo ele, o animal foi mantido em boas condições até a chegada do resgate.“A APA Tinguá é cercada por floresta de Mata Atlântica, então é comum encontrarmos animais silvestres onde há ocupação urbana próxima. Em casos como este, a recomendação é que o cidadão ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros ou procure os canais oficiais da Prefeitura de Nova Iguaçu para informar à Guarda Ambiental Municipal. Felizmente os funcionários da fazenda já tinham alguma experiência com este tipo de situação e procederam de forma correta”, avalia Januzzi.





Resgatada sem ferimentos e com bom estado de saúde, a jiboia não precisou ser encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). Desta forma, ela foi levada diretamente para a Rebio Tinguá, onde foi solta em seu habitat natural.