RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A força das ondas na praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, arrastou banhistas que estavam em cima de uma pedra nesta sexta-feira (17/5). Já no início da manhã, o mar havia invadido a faixa de areia.





Todo o litoral fluminense está sob aviso de ressaca emitido pela Marinha do Brasil válido até as 9h de sábado (18).





O alerta que teve início na quinta-feira, prevê ondas na direção sudoeste/sul que podem variar de 2,5 metros a 3 metros de altura, podendo provocar inundações e destruição de estruturas.





Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pessoas em pé no local conhecido como Pedra do Pampo, que separa o mar aberto da praia. É possível ver quando algumas são engolidas pelas ondas altas e outras levadas pela correnteza.





As imagens revelam que há bandeiras vermelhas no local. Mesmo assim, outros banhistas também aparecem dentro do mar. Não houve registro de feridos.





O mar também invadiu as ruas do distrito de Itaipuaçu, em Maricá, na Região Metropolitana, na noite dessa quinta-feira (16) e assustou quem passava pela orla. A força das ondas arrastou caçambas de lixo e o asfalto ficou coberto de areia.





Moradores registraram imagens que mostram um carro passando em meio a enorme quantidade de água que invadiu as ruas do bairro, já conhecido por ter um mar agitado.





A Prefeitura de Maricá disse que a "a água do mar invadiu o calçadão e atingiu alguns bares, porém sem danos". Há equipes de limpeza no local e de monitoramento das condições do mar.





Ainda na Região dos Lagos, houve registros de alagamentos em Macaé, na região da Praia Campista e no bairro Fronteira, devido a ressaca.





Na capital fluminense, as ondas tomaram boa parte da faixa de areia das praias da zona sul na madrugada desta sexta e a região amanheceu com resíduos carregados pelo mar. No Leblon, a ressaca cobriu o calçadão e a ciclovia, e se estendeu para as pistas da avenida Delfim Moreira, uma das principais do bairro.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram realizados 27 resgates no mar em todo o estado desde o início do aviso de ressaca, na manhã de quinta-feira, até o momento.





Recomendações de segurança



- Evitar o banho de mar em áreas que estejam em condições de ressaca;

- Evitar a prática de esportes no mar;

- Não permanecer em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período de ressaca;

- Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

- Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

- Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia;

- Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.