Um vídeo da maquiadora e influenciadora digital Ana Paula Marçal agredindo uma mulher circula nas redes sociais. Ela acusa a jovem, de 26 anos, de extorquir o pai dela que está em tratamento de demência. O caso aconteceu em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. O boletim de ocorrência, conforme a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), foi registrado na terça-feira (14/5).

Ana Paula também é empresária e possui quase 570 mil seguidores no Instagram. Ela aparece no vídeo discutindo e agredindo uma jovem de 26 anos no meio da rua com tapas, chutes e até enforcando. No começo da discussão, a jovem tenta segurar a influenciadora.

Durante a agressão, Ana Paula diz que está defendendo o pai dela, um idoso, de 80 anos. “Sai de perto do meu pai. Você vai matar ele”, dispara em um momento. A jovem diz, então, estar grávida.

“Meu pai tem mais de 80 anos e você faz isso com ele. Vai pedir quem te engravidou para cuidar de você”, disse Ana Paula.

Ela ainda o acusou de roubar o dinheiro do pai dela, pegar a carteira e a chave do carro. “Tenho um nome para zelar nesta cidade, mas um pai para proteger, de mais de 80 anos, que está cheio de aparelho e você vindo roubar dinheiro dele”.

Leia mais: Ladrões roubam 40 quilos de picanha em Minas



Ocorrência

Ana Paula acionou para Polícia Militar para registrar a ocorrência. Em depoimento, alegou que agrediu a jovem, pois ela está gerando prejuízos financeiros ao pai dela.

Conforme a PMMG, a influenciadora ainda relatou que a jovem mantém um relacionamento com o idoso e estava se aproveitando da situação para obter benefícios financeiros.

A reportagem entrou em contato com a Ana Paula Marçal, porém até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

*Fabrício Salvino especial para o EM