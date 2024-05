O produto estava sendo entregue em um restaurante, localizado no Bairro Patrimônio, na Zona Sul da cidade

Quarenta quilos de picanha foram furtados de um caminhão, nessa quinta-feira (16/5), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A ação durou menos de 10 minutos, segundo o transportador.

O produto estava sendo entregue em um restaurante, localizado no Bairro Patrimônio, na Zona Sul da cidade. O motorista contou à Polícia Militar (PMMG) que estacionou o caminhão que dirigia, na Avenida Liberdade, e descarregou parte dos pacotes que levava.

Ele disse ter ficado dentro do estabelecimento por sete minutos e, ao retornar, sentiu falta de duas caixas de picanha, cada uma com 20 kg do produto.

As portas da câmara fria teriam sido abertas pelos ladrões, que conseguiram pegar o que foi possível no tempo em que o trabalhador fazia entrega.

Ele não conseguiu testemunhas da ação e a polícia ainda precisa levantar informações sobre os suspeitos. O motorista teme, ainda, ser responsabilizado pelo valor dos produtos furtados. A polícia investiga o caso.