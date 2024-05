O município de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai inaugurar uma unidade de apoio pediátrico ao lado do Centro Materno Infantil. A medida foi tomada junto do decreto de situação de emergência em doenças respiratórias a partir desta sexta-feira (17/5), em meio ao aumento de casos gripais na cidade.

De acordo com o Secretário de Saúde Fabrício Simões, Contagem teve um aumento de quase 350% nas internações por doenças gripais entre janeiro e abril de 2024. Simões enfatiza a importância da ampliação do sistema e criação de novas medidas de prevenção e assistência, para que a qualidade da prestação de serviços não caia.

“O que a gente quer reforçar, com essas estruturas, é garantir a normalidade do funcionamento das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) com essa retaguarda, uma vez que os números rotineiros de acompanhamento estão sendo ultrapassados”, afirma.

Além do centro de apoio pediátrico, que prevê o atendimento de até 90 pacientes por dia, o município vai receber mais 36 leitos no Centro Materno Infantil de Contagem (CMI), sendo 26 de enfermaria e dez na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). De acordo com a prefeita Marília Campos, cada UPA terá um pediatra a mais para atender no período de emergência.

O cuidado com crianças e adolescentes é essencial neste momento, visto que houve um crescimento expressivo no número de atendimentos a partir de fevereiro de 2024. No período, o número de atendimentos nas UPAs e no CMI aumentou 136,9%. Em abril deste ano, foram realizados 12.068, contra 5.094 em dezembro de 2023.

Questionada, durante coletiva, sobre as mudanças que o decreto pode acarretar na cidade, a prefeita informou que, inicialmente, a medida deve durar 60 dias. Neste período, é possível intensificar as medidas de combate às doenças respiratórias, que tendem a piorar em junho, época de maior proliferação das contaminações. Em relação às piores doenças que crianças e idosos podem contrair, estão bronquiolite, pneumonia, gripe e bronquite.

“O decreto permite uma agilização das medidas que a gente terá que tomar, seja contratação de pessoal, aquisição de insumos, abertura de unidades, como vamos fazer... Também possibilita que a gente cobre os recursos necessários no plano federal e estadual para auxiliar o município no custo desta operação”, diz.

Vacinação

Na medida que as doenças respiratórias avançam, a campanha vacinal segue enfraquecida. De acordo com balanço divulgado pela prefeitura de Contagem em 4 de maio, 5.238 casos de Síndrome Gripal (SG) e 350 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com identificação de vírus respiratórios, foram notificados. No mesmo período, foram registradas 14 mortes por SRAG.

Vírus como a influenza e Covid-19, que tem uma circulação conhecida pela população, são os que prevalecem, mas outros também estão sendo identificados. Os que não possuem cobertura vacinal são os que preocupam a Secretaria Municipal de saúde, por isso o pedido de vacinação é reforçado.

“Agora é o momento de todos se vacinarem, porque se vacina a criança, e não o idoso, temos um processo de contaminação maior. A vacina é a principal política para a gente fazer a prevenção”, afirma a chefe do Executivo municipal. Atualmente, a cobertura municipal está em apenas 32,5%.

O secretário Fabrício Simões recomenda, ainda, que os casos mais graves sejam direcionados às UPAs e que as pessoas se vacinem contra os vírus que já possuem imunizantes para combate. Ele também que as pessoas aproveitem a cobertura vacinal contra gripe para completar as pendências do cartão vacinal.

A campanha de vacinação em Contagem ocorre normalmente nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Unidades de saúde congestionadas

O casal Alex dos Santos e Regina da Silva optaram por se consultar na UBS do Centro, em Contagem, na manhã desta sexta (17/5), mas se decepcionaram com a demora no atendimento. De acordo com eles, a espera foi de, pelo menos, quatro horas, sem terem passado pela triagem.

O casal Alex dos Santos e Regina da Silva buscaram atendimento na UBS do Centro, em Contagem, na manhã desta sexta (17/5) Jair Amaral/EM/DA Press

Alex, que trabalha na Ceasa, perdeu o dia de trabalho para se consultar devido aos sintomas gripais. Ele está desde quarta-feira (15/5) com tosse e um quadro grave de febre. Por causa dessa situação, está debilitado e não pode trabalhar, decidindo buscar atendimento próximo a sua casa.

Já Regina, afastada do trabalho e à espera de uma cirurgia no punho, apresenta sintomas mais leves de gripe, como tosse leve e garganta doendo. No entanto, segue rouca e preocupada com o esposo, pois nunca o viu neste estado de saúde.

Para eles, esta foi a pior doença gripal que já contraíram, mas não tiveram diagnóstico para dizer por qual vírus foram contaminados. Na visão deles, o atendimento está muito demorado, com pico na parte da manhã, mas seguem aguardando em busca de atestado e receita.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata