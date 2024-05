Trecho da BR-381 no Vale do Aço, vai ser interditado por 12 horas

A BR-381 será interditada nos dois sentidos neste sábado (18/5), na altura de Jaguaraçu, na Região do Vale do Rio Doce. A paralisação começa às 8h e deve durar 12 horas.

A interdição feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) tem como objetivo reparos emergenciais na ponte sobre o Ribeirão Onça Grande.

Uma das rotas alternativas para quem precisa transitar pelo trecho é seguir pela BR-262, passando por Realeza, Caratinga e Ipatinga, ou vice-versa. Outro caminho alternativo seria por Timóteo, também no Vale do Rio Doce. Há um decreto no município que proíbe a circulação de veículos acima de 23 toneladas. Para evitar transtornos aos motoristas, a prefeitura de Timóteo, por meio de nota, explica como funcionará a restrição do tráfego na cidade.



"A Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos, Mobilidade e Defesa Civil informa que não irá restringir o trânsito de carros leves, haja vista que a definição do Dnit é de um intervalo de no máximo 12 horas de trabalho na recuperação da mencionada ponte", afirmam.



A secretaria encaminhou ainda ofício à Polícia Militar (PM) solicitando reforço de patrulhamento do trânsito para apoiar o município, caso sejam registrados congestionamentos e, também, para garantir maior segurança aos motoristas.



"A Secretaria de Obras reitera que está em vigor o decreto municipal 5.836/2023, que veda o tráfego de veículos pesados nas ruas e avenidas dos bairros Ana Rita, Centro-Sul e Bela Vista; e na avenida Acesita, no trecho entre os bairros Ana Rita, Centro-Sul, Bela Vista, São José e Primavera. A restrição se aplica a veículos com carga superior a 23 toneladas e veículos pesados com três eixos. Estão liberados apenas os caminhões com carga viva", termina.

* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata