A previsão meteorológica indica que o dia será de céu claro com temperatura diurna elevada, nesta sexta-feira (17), em Belo Horizonte. A temperatura mínima pela manhã na capital mineira foi de 16,7°C e a máxima estimada à tarde é de 30°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 30%.

Na estação do Cercadinho, Bairro Buritis, Região Oeste da capital, a sensação térmica por volta das 6h foi de 12,9°C. No mesmo horário, na estação da Pampulha, a sensação térmica registrada na região foi de 18,9°C.

A meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Anete Fernandes explica que o cenário de tempo quente e baixa umidade deve se manter na capital mineira durante o fim de semana. "Uma área de baixa pressão no oeste do continente está barrando a chegada de uma frente fria ao estado", afirma.

Apesar de que é comum o tempo de céu aberto neste período do ano, Anete afirma que as temperaturas estão acima da média histórica. Pela manhã, as temperaturas mínimas estão ficando em 16°C, mas a meteorologista explica que no outono, estação atual, elas ficam em torno de 15°C.

Já para a tarde a média superada é ainda maior, com temperaturas na casa dos 30°C no sábado (18) e 29°C no domingo (19). "A média máxima para este período do ano fica em torno de 25°C, mas já estamos percebendo uma leve queda na temperatura que deve se acentuar no fim de maio", conta.

Segundo Anete, não há previsão de chuva para o fim de semana e a baixa umidade continua na capital mineira.