Partes do corpo de tiktoker são encontradas em estação de água

O corpo desmembrado da influenciadora digital Fabiola Alejandra Caicedo Pina, de 19 anos, foi encontrado em uma estação de tratamento de água na cidade de Lima, no Peru. Conhecida no TikTok como "China Baby", a jovem estava desaparecida desde o início de junho. Os restos mortais estavam presos em parte da rede de filtragem.

Segundo informações da emissora Panamericana, as partes do corpo foram descobertas no dia 9 de junho por funcionários da estação, após a rede de filtragem do rio ser obstruída. Equipes forenses reconheceram o corpo graças a tatuagens específicas, como uma nas costas com os dizeres "Paula Sophia".

Fabiola fez a última publicação no TikTok quatro dias antes da descoberta, em uma conta com cerca de 5 mil seguidores. Algumas partes de seu corpo seguem desaparecidas e a investigação permanece em curso.





De acordo com o jornal argentino Infobae, a jovem saiu da Venezuela ainda menor de idade para viver com o então namorado, Meiner Jimenez Castillo, em Lima. Em 2022, Castillo foi encontrado morto em circunstâncias apontadas como suicídio, embora a família tenha levantado suspeitas sobre o envolvimento de Fabiola no episódio, o que gerou uma onda de assédio online contra ela.

A brutalidade do crime levou a Polícia Nacional do Peru a considerar semelhanças com execuções cometidas por redes de tráfico humano. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso.

Imagens fortes chegaram a circular nas redes sociais, mostrando o trabalho das equipes de resgate retirando os restos mortais da estação de tratamento. A família da jovem pediu por justiça e pelo fim das especulações online, que, segundo eles, só aumentam a dor provocada pela perda.