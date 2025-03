Tiktoker com 1 milhão de seguidores morre aos 16 anos e choca a internet

O influenciador norte-americano Joshua Blackledge, de 16 anos, morreu no dia 18 de março em sua casa em Morehead City, na Carolina do Norte, Estados Unidos. A causa de sua morte não foi listada nos registros do Condado de Carteret, de acordo com um obituário compartilhado pela Noe-Brooks Funeral Home.

O jovem, que utilizava o nome de usuário @f30joshh, era uma figura conhecida na plataforma TikTok, totalizando mais de 1 milhão de seguidores.

Desde o ocorrido, simpatizantes do menino têm deixado uma série de comentários em sua última postagem, com mensagens de respeito e carinho.

“Descanse em paz, você se foi cedo demais”, comentou uma pessoa.

“Na verdade, não consigo acreditar que ele faleceu. Estou em choque, isso é muito triste”, disse outro usuário.

De acordo com o obituário do portal local GMA, Joshua é descrito como um "espírito energético", que tinha paixão por atividades ao ar livre e amava estar perto da água, seja pescando ou passeando de barco com amigos.

Ele também amava carros e caminhões, hobby que ficou evidente em seu conteúdo no TikTok, onde compartilhava diversos vídeos de diferentes veículos, inclusive um em que reformava uma picape branca.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice