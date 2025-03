Influencer com 19 milhões de seguidores não posta nada há oito meses

A modelo e influencer inglesa Demi Rose, de 29 anos, que conta com mais de 19 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, tem deixado os fãs bastante preocupados com seu sumiço na plataforma desde julho do ano passado.

A modelo, conhecida por seus ensaios ousados, com biquínis pequenos e paisagens paradisíacas, chegou a receber o apelido de “musa número 1 do Instagram” e “Kim Kardashian inglesa” pela imprensa britânica.

Apesar da popularidade, a influencer está há oito meses sem compartilhar fotos na rede social, tendo seu último post feito, precisamente, em 14 de julho de 2024. A publicação contém fotos de Rose deitada perto de uma piscina, aparentemente nua e com os cabelos cobrindo parte do corpo. Os registros foram feitos para uma revista da ilha espanhola de Ibiza.

Recentemente, ela foi personagem principal de uma matéria do portal britânico Daily Mail, que publicou uma reportagem chamando atenção para o desaparecimento da jovem em seu perfil on-line.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi ???? (@demirose)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi ???? (@demirose)

">

No entanto, segundo o jornal estrangeiro, apesar de inativa do Instagram, ainda segue ativa na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia